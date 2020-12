Die PCC klärt über höchste Sicherheitsstandards von Ethylenoxid-Produktion in Deutschland auf / Offener Brief an die Nachbarschaft des Chemiestandorts Lülsdorf

Duisburg (ots) - Die PCC SE wendet sich mit einem offenen Brief an die

Nachbarschaft des Chemiestandorts Lülsdorf, um die Anwohner von den Vorteilen

der dort geplanten Ethylenoxid-Produktion zu überzeugen. Die vorgesehenen

Anlagen werden gesetzlich zwingend höchste Sicherheitsstandards zur maximalen

Risikominimierung erfüllen. Mit dem Projekt will die PCC einen entscheidenden

Beitrag zu Fortbestand, Zukunftssicherung und Weiterentwicklung des

Chemiestandorts mit seiner mehr als 100-jährigen Tradition leisten. Neben

positiver Resonanz trifft dieses Projekt auch auf Skepsis. Dabei bedauert es die

PCC, dass es manch vorgebrachter Kritik an Sachlichkeit und am Bezug zum

geplanten Projekt fehlt, was zu Verunsicherung führt. In ihrem offenen Brief

möchte die PCC durch sachliche Informationen zu einem konstruktiven Miteinander

von Unternehmen und Anwohnern beitragen.



Als Beispiel für Darstellungen, die zu Verunsicherung der Bevölkerung führen

können, nennt die PCC die Dokumentation "Zum Gefahrenpotential von Ethylenoxid"

der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages und ihre

Interpretationen. Diese Dokumentation wurde im Zusammenhang mit dem Projekt der

PCC in Auftrag gegeben, sie stützt sich jedoch vor allem auf Untersuchungen aus

den USA. Die dortigen Umweltstandards sind jedoch weit niedriger als hiesige. So

melden Anlagen in den USA - nach dortigem Recht zulässige -

Ethylenoxid-Emissionen, die den in Deutschland zulässigen, maximalen Grenzwert

um mehr als das Tausendfache übersteigen. Diese enormen, in den USA gestatteten

Emissionen sind in Deutschland undenkbar.







und Anwohnern voll bewusst und unsere Chemieunternehmen verfügen über

Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten im sicheren Umgang mit Ethylenoxid.

Insbesondere die deutschen Regelwerke sorgen für einen sicheren Betrieb einer

Ethylenoxid-Produktionsanlage", erklärt Waldemar Preussner, Vorsitzender des

Verwaltungsrats der PCC SE. "Schon in einem frühen Projektstadium haben wir die

Öffentlichkeit über unsere Pläne transparent informiert und werden, daran

anknüpfend, noch intensiver auf die Anliegen unserer Nachbarinnen und Nachbarn

eingehen."



Den offenen Brief veröffentlicht die PCC in der Montagszeitung vom 5. Dezember

2020 und online auf http://www.machpuls.de sowie auf der Projekt-Website

https://www.pcc-luelsdorf.de/Offener-Brief .



Kurzportrait der PCC SE



Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit

tätigen PCC-Gruppe mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Die Konzerngesellschaften

der PCC SE verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen

Rohstoffen und Spezialchemikalien. Eine weitere starke Säule im

Beteiligungsportfolio bildet die Containerlogistik. Als langfristig orientierter

Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen

die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und

beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe

sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas

führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten

Tenside-Produzenten in Europa.



Gegründet wurde die PCC 1993 von Waldemar Preussner, der heute als

Alleinaktionär den Vorsitz im Verwaltungsrat der PCC SE innehat. Im

Geschäftsjahr 2019 erzielte die PCC-Gruppe einen Konzernumsatz von 767,5

Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich auf 163,5 Millionen Euro.



Weitere Informationen über die PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu .



Weitere Informationen über das PCC-Projekt in Lülsdorf finden Sie unter

https://www.pcc-luelsdorf.de (https://www.pcc.eu) .



