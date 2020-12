ERYTECH kündigt Webcast-Konferenz zur Besprechung der Ergebnisse der auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Hematology präsentierten Phase-II-Studie von Eryaspase bei akuter lymphoblastischer Leukämie an

Die Daten werden von Dr. Line Stensig Lynggaard bei der 62. Jahresversammlung der American Society of Hematology (ASH) präsentiert. Im Webcast wird Dr. Birgitte Klug Albertsen, Associate Professor am Aarhus University Hospital in Dänemark und leitende Prüfärztin der Studie, über die Daten berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Abstract Nr. 467: NOR-GRASPALL 2016 (NCT03267030): Asparaginase encapsulated in Erythrocytes (eryaspase) – a promising alternative to PEG-asparaginase in case of hypersensitivity (In Erythrozyten eingekapselte Asparaginase (Eryaspase) – eine vielversprechende Alternative zur PEG-Asparaginase bei Überempfindlichkeit)

Die NOR-GRASPALL-2016-Studie untersuchte die Sicherheit und das pharmakologische Profil von Eryaspase bei ALL-Patienten, die eine Überempfindlichkeit gegenüber pegylierter Asparaginase entwickelten. Die Studie wurde an 21 Prüfzentren in den skandinavischen und baltischen Ländern Europas durchgeführt. Es wurden 55 Patienten in die Studie aufgenommen. Die Studienergebnisse werden im Rahmen eines mündlichen Vortrags von Dr. Line Stensig Lynggaard, Vertreterin der NOPHO, am 6. Dezember 2020 um 14.45 Uhr PST/17.45 Uhr EST/23.45 Uhr MEZ bei der ASH vorgestellt. Die Endergebnisse dieser Studie werden auf der Jahrestagung präsentiert.

Der Abstract ist online verfügbar unter: https://ash.confex.com/ash/2020/webprogram/Paper139373.html

ERYTECH hält am Montag, den 7. Dezember, um 16:00 Uhr MEZ/10:00 Uhr ET einen Webcast ab.

Dr. Birgitte Klug Albertsen, Associate Professor am Aarhus University Hospital in Dänemark und leitende Prüfärztin der Studie, Dr. Iman El-Hariry, Chief Medical Officer von ERYTECH Pharma und Gil Beyen, Chief Executive Officer von ERYTECH Pharma, kommentieren die Daten und stehen für Fragen zur Verfügung.