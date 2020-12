Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tom Tailor Abschied von Frankfurt Tom Tailor will die Frankfurter Börse verlassen. Man hat den Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Börse beantragt. Diesem Antrag dürfte die Börse zustimmen. Kurz danach endet der Handel im regulierten Markt. In Hamburg will …