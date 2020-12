Mitteilung | MCH Group | Kapitalerhöhung

Nicht zur Versendung, Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, in das Vereinigte Königreich, in Kanada, Japan, Australien oder in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EWR").

Die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG hat am 27. November 2020 unter anderem der Durchführung von Kapitalerhöhungen im Umfang von bis zu CHF 104.5 Mio. in zwei Tranchen zugestimmt. In der ersten Tranche wird das Aktienkapital um nominal CHF 20 Mio. durch Ausgabe von 2 Mio. neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zu einem Ausgabepreis von je CHF 15.00 erhöht. Die Bezugsfrist dieser ersten Tranche ist am 4. Dezember 2020 abgelaufen.

In der zweiten Tranche wird das Aktienkapital der Gesellschaft um CHF 68'627'760 durch die Ausgabe von 6'862'776 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zum Ausgabepreis von je CHF 10.00 erhöht.

Die berechtigten Inhaber der Bezugsrechte können in dieser zweiten Tranche neue MCH-Aktien zu den im Prospekt bzw. im Nachtrag zum Prospekt dargelegten Bedingungen erwerben. Für jede am 9. Dezember 2020 nach Handelsschluss gehaltene MCH-Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Dabei berechtigen sieben Bezugsrechte zum Erwerb von sechs neuen MCH-Aktien zum Ausgabepreis von je CHF 10.00. Die Bezugsrechte sind übertragbar und werden an der Börse gehandelt. Bezugsrechte, die nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos und können nicht mehr geltend gemacht oder berücksichtigt werden.

In dieser zweiten Tranche wird der Kanton Basel-Stadt so viele Bezugsrechte ausüben, dass der Anteil Aktien der öffentlichen Hand über 33 1/3 % verbleibt. Die übrigen Bezugsrechte der an der Gesellschaft beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden an Lupa Systems LLC übertragen, der auch die von den privaten Aktionären nicht ausgeübten Bezugsrechte zugeteilt werden.

Die Bezugsfrist für diese zweite Tranche dauert vom 10. bis 18. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ). Der Bezugsrechtshandel dauert vom 10. bis 16. Dezember 2020. Erster Handelstag der neuen Aktien ist der 22. Dezember 2020.

Die Transaktion wird von der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager begleitet.





Prospekt:

Der Prospekt und der ab 10. Dezember 2020 verfügbare Nachtrag zum Prospekt können während den ordentlichen Geschäftszeiten angefordert werden bei:



Zürcher Kantonalbank | P.O. Box | 8010 Zürich | Schweiz

+41 44 292 20 66 | prospectus@zkb.ch