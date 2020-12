Golden Dawn schließt Schürfgrabungen ab und kündigt Beginn der Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet Golden Crown an

VANCOUVER, Kanada, 9. Dezember 2020. Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD) („Golden Dawn“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Schürfgrabungsprogramm 2020 abgeschlossen hat und nun bereit ist, in seinem Konzessionsgebiet Golden Crown im Bergbaureview Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia mit den Bohrungen zu beginnen.

Foto der Schürfprobenahmen im Gebiet JD.

Die Explorationsschürfgrabungen begannen Anfang Oktober im Gebiet JD und wurden Ende Oktober im Gebiet Golden Crown fortgesetzt. Die gezielten Schürfgrabungen dienten der Erprobung von Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen VLF-Leitern in den Gebieten JD und Golden Dawn, die im Zuge historischer Programme ermittelt wurden.

Das Gebiet JD befindet sich südlich der historischen Kupfer-Gold-Mine Phoenix. Bei JD wurde im Zuge der Schürfgrabungen 2020 eine Zone mit Sulfid-Quarz-Mineralisierung mit 0,5 Meter Mächtigkeit 50 Meter nordwestlich entlang des Streichens der Hauptzone freigelegt. An anderer Stelle fand man Zonen mit eingesprengtem Pyrit und Quarz in Zusammenhang mit ultramafischem Gestein mit Listwanitalteration. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Foto der Schlitzprobe einer Pyrit-Quarz-Mineralisierung, die im Schürfgraben JD freigelegt wurde.

Das Gebiet Golden Crown befindet sich südlich der Gravitations-Flotations-Mühle mit 200 Tagestonnen Kapazität von Golden Dawn. Bei Golden Crown stießen die Schürfgrabungen im Jahr 2020 an vielen der ausgewählten Standorte auf eine mächtige Deckschicht. In den Schürfgräben wurden bis zu drei parallele Zonen mit Sulfid-Quarz-Mineralisierung freigelegt, die sich 100 Meter in Streichrichtung nordwestlich der Hauptzonen befinden. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Foto der Erprobung des Schürfgrabens im Gebiet Golden Crown.

Das Schürfgrabungsprogramm ist für dieses Jahr abgeschlossen und in den Gebieten JD und Golden Crown wurden Bohrziele ermittelt. Die Teams werden zusammengestellt und die Ausrüstung wird für den Einsatz im neuen Jahr vorbereitet.

Satellitenaufnahme der Gebiete JD und Golden Crow mit den historischen Boden- und VLF-Anomalien sowie der nahegelegenen Mühlenanlage und der Mine Phoenix im Konzessionsgebiet Golden Dawn.