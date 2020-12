High Tide kündigt Antrag auf Notierung an der Nasdaq an

Calgary (Alberta), 9. Dezember 2020. High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (CSE:HITI) (OTCQB:HITIF) (FWB:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Raucherzubehör erweitert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen einen ersten Antrag auf eine Notierung am The Nasdaq Stock Market (die „Nasdaq“) eingereicht und Pryor Cashman LLP als Rechtsbeistand beauftragt hat. Das Unternehmen strebt eine Notierung an der Nasdaq an, um sein Profil bei Anlegern im Rahmen seiner Kapitalmarktinitiative, die auf die Steigerung des Unternehmenswertes abzielt, zu verbessern. Mit dieser Initiative will das Unternehmen seine auf die Vereinigten Staaten (die „USA“) ausgerichtete Geschäftsstrategie - sowohl im Hinblick auf die Gewinnung institutioneller und privater Investoren als auch im Hinblick auf M&A-Möglichkeiten in den USA - forcieren. Das Unternehmen erwirtschaftet bereits rund 23 % seines Umsatzes in den USA[i] und möchte seine Präsenz in den USA durch Geschäfte ausbauen, die die Geschäftsbereiche des Unternehmens mit Schwerpunkt CBD und Zubehör ergänzen, und gleichzeitig sicherstellen, dass es alle geltenden Gesetze und Vorschriften der USA einhält.

„Die Aussichten auf eine Notierung an der Nasdaq stimmen uns sehr zuversichtlich. Nach unserer jüngsten Übernahme von Meta Growth sind wir nun - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Einzelhändler. Mit einem Nasdaq-Listing könnte das Unternehmen seine Aktionärsbasis erweitern, den Unternehmenswert verbessern und die M&A-Aktivität des Unternehmens bei der Verfolgung strategischer Möglichkeiten in den USA forcieren“, freut sich Raj Grover, seines Zeichens President und Chief Executive.

Im Vorfeld einer erwarteten Notierung an der Nasdaq wird das Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eine Registrierungserklärung einreichen. Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) steht unter dem Vorbehalt der Prüfung und der Genehmigung des Notierungsantrags und der Erfüllung aller erforderlichen Notierungs- und Regulierungsanforderungen sowie dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung. Das Unternehmen wird auch weiterhin die Notierung seiner Aktien an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „HITI“ aufrechterhalten.