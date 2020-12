---------------------------------------------------------------------------

Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020



* Aufstockung der Anteile an der elastic.io um weitere 10% auf 100%

* Bisher geringerer Auftragseingang als im Vorjahr



* Geplante Erweiterung des Vorstands mit Schwerpunkt Produktvertrieb

Aufstockung der Anteile an der elastic.io auf 100%

Die mVISE AG, Düsseldorfer Spezialist für die Digitale Transformation und Integration, hat einen finalen Kauf- und Übernahmevertrag mit den beiden Gründern der elastic.io GmbH geschlossen, um die verbleibenden 10% der Anteile zu übernehmen. Mit Vollzug der Übertragung ist elastic.io eine 100% Tochter der mVISE AG. Die beiden Gründer werden das Unternehmen noch eine Übergangszeit begleiten und letztlich im Frühjahr bzw. Sommer 2021 ausscheiden. Der Übergangsprozess ist langfristig geplant, so dass die Geschäfte der GmbH nahtlos weitergeführt werden.



Lage der Gesellschaft

Wie bereits mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Ende August bekanntgegeben, hat die aktuelle COVID-19-Pandemie zunehmend auf das Investitionsverhalten von Kunden und Partnern ausgewirkt. Dies macht sich insbesondere im bisherigen Auftragseingang des zweiten Halbjahres bemerkbar. Das liegt zum einen daran, dass Beauftragungen im Bereich IT-Expert Services aus den Vormonaten abgearbeitet werden und zum anderen an ausbleibenden Lizenzbeauftragungen aus dem Produktbereich. Insbesondere die ausbleibenden Lizenzumsätze sind auf die erschwerten Vertriebsmöglichkeiten durch die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Entscheidend für das Gesamtergebnis 2020 sind die noch möglichen Vertriebsabschlüsse zum Jahresende. Vorläufige Zahlen für 2020 sollen bis Mitte Februar 2021 veröffentlicht werden.

Aufsichtsrat plant dritte Vorstandsrolle mit Schwerpunkt Vertrieb Die aktuelle Entwicklung beim Auftragseingang der beiden Produkte veranlasst den Aufsichtsrat die Suche nach einem weiteren Vorstand zu beginnen. Die Komplettierung des Vorstands ist zum nächstmöglichen Termin geplant. Künftig soll die mVISE AG dann von drei Vorständen verantwortet werden, von denen ein Vorstand explizit für das Thema Vertrieb, insbesondere von Produkten steht. Damit wird der Fokus noch deutlicher auf die Gewinnung von Lizenzerlösen und damit einhergehend einer Steigerung der Marge gelegt.

Über mVISE AG

mVISE hilft ihren Kunden von der digitalen Transformation zu profitieren und unterstützt die Geschäftsentwicklung durch deutlich gesteigerte Effizienz und schnellere Innovation. mVISE Experten bestimmen, gestalten, kreieren und steuern IT-Infrastrukturen und Software für Datenintegrations- und Enterprise Data Management-Projekte. Die einzigartige Kombination von mVISE mit eigenen Technologieplattformen und Expertendiensten bietet Kunden einen durchgängigen Mehrwert in Ihren digitalen Transformationsprojekten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Düsseldorf sowie Standorte in München, Frankfurt, Bonn und Hamburg



Kontakt:

Manfred Götz

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: presse@mvise.de



