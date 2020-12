EnBW-Tochter Plusnet und GasLINE finalisieren die Transaktion des Kaufes des aktiven Glasfasernetzes von GasLINE

Zur Übernahme der aktiven GasLINE-Glasfasertechnik durch Plusnet: Seit über zwanzig Jahren zählt die GasLINE GmbH & Co. KG zu den führenden Glasfaser-Infrastrukturanbietern in Deutschland. Über die VNG AG ist die EnBW Mitgesellschafter der GasLINE, so dass beide Vertragspartner bereits seit langem gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind. Mit dem Erwerb der gesamten aktiven Technik auf einem Anteil von ca. 6.500 km des bundesweiten Glasfasernetzes der GasLINE durch die EnBW-Tochtergesellschaft Plusnet intensivieren beide Unternehmen nun ihre langfristige Partnerschaft auf operativer Ebene.

"Wir freuen uns, mit Plusnet einen langjährigen Partner aus dem Bereich unserer eigenen Muttergesellschaften als Käufer für die aktive Technik und den Kundenbestand des bisherigen Bandbreitengeschäftes gewonnen zu haben. Wir schätzen die Zuverlässigkeit unseres Vertragspartners und sind uns sicher, dass unsere Kunden zukünftig vom Plusnet-Vertriebsteam weiterhin adäquat betreut werden," resümiert Wolfram Rinner, Geschäftsführer der GasLINE GmbH & Co. KG diese Transaktion.

Die von Plusnet erworbene aktive Technik ist derzeit in über 40 Stationen zur Verstärkung der Lichtsignale in den Glasfaserkabeln sowie in 12 - von vielen im GasLINE-Backbone erschlossenen - Telehouse-Standorten, in denen die Übertragungstechnik untergebracht ist, verteilt. Damit geht die gesamte bisherige Routing-Technik der GasLINE für den Transport des Voice- und Datenverkehrs und zur breitbandigen Vernetzung von Kundenstandorten auf die Plusnet über.

Das Glasfasernetz überträgt durch die DWDM (Dense Wavelength Divison Multiplexing)-Technik Daten bei sehr geringer Verzögerung mit bis zu 100 Gigabit pro Sekunde und arbeitet nach dem DWDM-Standard, einem Multiplexverfahren, das viele Lichtwellen-Signale bündelt und simultan transportiert. Das ermöglicht anspruchsvolle Echtzeitanwendungen für Industrie 4.0, Big Data, digitales Arbeiten in der Cloud bis hin zur synchronen Spiegelung ganzer Rechenzentren.