heute möchten wir Ihnen eine explosive Sondersituation aus dem boomenden Energy-Drink-Sektor präsentieren, die in die Fußstapfen der Mega-Erfolgsstory Monster Beverage Corp. treten könnte.



Seit Januar 2003 explodierte der Monster-Aktienkurs im Rahmen einer sagenhaften Rallye von unter 0,09 USD auf aktuell 88,58 USD und notiert damit nahe dem Allzeithoch. Der Börsenwert von Monster liegt bei atemberaubenden 46,8 Mrd. USD.





Hätte man damals nur 4.500 USD in die Monster-Aktie gesteckt und die Aktie (seinerzeit noch Hansen Natural) dann vergessen, könnte man sich bei einem aktuellen Wert von über 4,4 Mio. USD entspannt zur Ruhe setzen.Wiederholt sich diese Riesen-Erfolgsgeschichte nun mit unserer heutigen Top-Empfehlung?Stan Lis, der CEO von LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4), konnte sein Glück wohl selbst kaum fassen, als er sich im August 2020 die nordamerikanischen Exklusiv-Vertriebsrechte für IRON ENERGY über einen Zeitraum von fünf Jahren sichern konnte. Trotz der scheinbar übermächtigen Konkurrenz von Monster, Red Bull und Bang muss ihm aber nicht Bange sein, denn er steigt zusammen mit Boxlegende und Werbeikone Mike Tyson in den Ring!Quelle:www.leanlifehealth.comNach seiner erfolgreichen Rückkehr in den Boxring und seinem ersten Kampf ist Mike Tyson in den Medien quasi omnipräsent. Es werden noch mindestens drei weitere Kämpfe folgen. Und genau das Gesicht von Mike Tyson prangt auf der IRON ENERGY-Dose. Diese extreme Werbewirkung finden wir einfach genial. Während man normalerweise darum kämpfen muss, um neue Produkte bei großen Ketten unterzubringen, ist es hier genau andersherum. LeanLife kann sich aktuell vor unaufgeforderten Anfragen kaum retten!Der gigantische Zielmarkt für Energy-Drinks wurde im Jahr 2018 auf 53,01 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,20 Prozent bis zum Jahre 2026 auf 86,01 Mrd. USD wachsen. Energy-Drinks sind Getränke, die eine hohe Konzentration von Stimulanzien enthalten, vor allem Koffein, Taurin, Ginseng und/oder Guarana. Sie steigern die körperliche Leistungsfähigkeit und sorgen für volle Aufmerksamkeit.Wie nimmt man den Platzhirschen nun Marktanteile ab? Richtig, indem man als Preisbrecher in den US-Markt geht! Bei 7-Eleven kostet eine Dose Monster Energy 3,50 USD, während Red Bull für 3,25 USD pro Dose zu haben ist. LeanLife will mit einem Kampfpreis den Markt aufrollen, der rund 1,00 USD unter denen der Konkurrenz liegt.Dank kostengünstiger Produktion in Polen und Werbeikone Mike Tyson dürfte diese Strategie LeanLife starke Umsätze bei hohen Gewinnmargen bescheren. Wir rechnen damit, dass viele Kunden von Red Bull auf IRON ENERGY umsteigen werden, da es fast identisch schmeckt, aber wesentlich preiswerter ist.Dank des starken Produktionspartners FoodCare Group sind dem Wachstum quasi keine Grenzen gesetzt. Die FoodCare Group ist einer der führenden Energy-Drink-Anbieter auf dem polnischen Markt und hat BLACK ENERGY auch im Nahen Osten zu einer führenden Marke ausgebaut. IRON ENERGY ist vom Inhalt und Geschmack identisch mit BLACK ENERGY. Der ursprüngliche Markenname wurde allein für den nordamerikanischen Markt geändert.Die ersten Container IRON ENERGY wurden bereits von LeanLife geordert und werden Anfang Januar 2021 in New Jersey eintreffen. Bei LeanLife geht man davon aus, dass man im kommenden Jahr mehr als 100 Container allein in den USA absetzen könnte. The JET Collection ("JET"), ein US-Beratungsunternehmen, welches sich auf den Energy-Drink-Bereich spezialisiert hat, steht LeanLife unterstützend zur Seite.Die Führungskräfte von JET sind einflussreiche Fachleute für Konsumgüter mit zusammen mehr als 50 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Einführung und dem Wachstum von Marken in den USA. Die Führungskräfte von JET haben dem Celsius Energy-Drink und dem Eternal Energy-Drink zu einem Riesenerfolg verholfen. Sie wissen also, wie man es richtig anpacken muss.Sarton Fenton, Vice President of Business Development bei JET, äußerte sich in einer Pressemitteilung von LeanLife wie folgt: "IRON ENERGY ist eine Marke, die für sich selbst spricht und eine Reihe großartig schmeckender Energy-Drinks umfasst, die gut positioniert sind, um das nächste große Ding auf dem Multi-Milliarden-Dollar-Energy-Drink-Markt zu werden. Mike Tyson ist eine weltweite Ikone".JET wird hart daran arbeiten, die Präsenz von IRON ENERGY auf dem US-Markt rasch auszubauen. Das Team wird seine Verbindungen nutzen, um einen Multikanal-Ansatz für die Markteinführung von IRON ENERGY zu entwickeln.Mit mehr als 150.000 Vertriebsorten, die es zu erreichen gilt, konzentriert sich JET darauf, IRON ENERGY landesweit für die Verbraucher verfügbar zu machen. Das Team arbeitet daran, mehr als 10.000 Convenience-Stores mehrerer Ketten sowie 1.800 Supermärkte über einen regionalen Einzelhändler als Abnehmer zu gewinnen. Die ersten Container sind für die Märkte in Texas, Nevada und Kalifornien vorgesehen.Wir können uns sehr gut vorstellen, dass LeanLife in den kommenden Jahren in einen Umsatzbereich von über 100 Mio. USD hineinwachsen könnte. Was das für den Aktienkurs bedeuten würde, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Aktie von Monster Energy.Quelle:www.stockwatch.comKein Wunder, dass Steve Palmer, Chief Investment Officer von AlphaNorth Asset Management und einer der erfolgreichsten Smallcap-Fondsmanager in Kanada, als Großaktionär von LeanLife seine finanzielle Unterstützung zugesichert hat. Er hat einen sensationell guten Riecher für Blockbuster-Aktien, die phänomenale Kursgewinne versprechen.FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 127,3 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) derzeit bei rund 9,4 Mio. USD.Mit LeanLife haben wir eine sensationell gute Equity Story gefunden, die ein enormes Kurspotenzial bietet. Dabei haben wir mit IRON ENERGY nur einen Geschäftsbereich beleuchtet.Wir wollen Ihnen den Einstieg im Zuge der aktuellen Korrektur im Aufwärtstrend von LeanLife ermöglichen, daher hatten wir keine Zeit, um auch auf den zweiten Geschäftsbereich (Omega 3) einzugehen, der nicht weniger spannend und lukrativ werden könnte. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden das Omega-3-Geschäft in einer der nächsten Ausgaben ausführlich beleuchten.Wir sehen das erste Kursziel für die Aktie von LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) auf Sicht von 3-6 Monaten bei 0,50 CAD, was derzeit 0,32 Euro entspricht. In den kommenden Wochen und Monaten rechnen wir mit einem starken und kontinuierlichen Newsflow.Die LeanLife-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt, auf Tradegate oder direkt in Kanada gehandelt werden. 