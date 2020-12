In den ersten neun Monaten 2020 hat die cyan AG ihre Gesamterträge von 11,9 Millionen Euro aus 21,5 Millionen Euro gesteigert. Die Ergebnisse des Unternehmens sind durch Sondereffekte in Zusammenhang mit der Wirecard-Insolvenz belastet, die bei cyan für 4,5 Millionen Euro an Wertberichtigungen auf Forderungen gesorgt hat. Auf EBITDA-Basis sorgt dies für einen Verlustanstieg von 2,3 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro. Unter dem ...