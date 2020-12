FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einer bislang sehr starken Börsenwoche dürften es die Anleger am Freitag zunächst ruhiger angehen lassen. Der Dax hat bislang in den vergangenen Tagen mehr als vier Prozent zugelegt, nun wird er zwei Stunden vor dem Start geringfügig tiefer erwartet. Eine weitere Annäherung an den bisherigen Rekord von 13 795 Punkten dürfte damit vorerst ausbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am großen Verfalltag 0,15 Prozent schwächer auf 13 646 Punkte. Kein Treiber sind zunächst die Vorgaben.