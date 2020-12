DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschleunigt Wachstum durch die Unterzeichnung eines verbindlichen Angebots zur Übernahme der Carglass (R) Maison-Gruppe von Belron 21.12.2020 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Zehnte Akquisition im laufenden Jahr

- Co-Investition zwischen Mutares und HomeServe France

- Zielgesellschaft mit einem Umsatz von fast EUR 50 Mio.

- Unwiderrufliches Angebot mit Informationsanhörung der Betriebsräte der Carglass(R) Maison Gruppe

- Abschluss der Transaktion für Q1 2021 erwartet



München, 21. Dezember 2020 - Belron ist in exklusive Verhandlungen mit Mutares und HomeServe France eingetreten, um den Verkauf der Carglass(R) Maison Gruppe (CGM) auf der Grundlage eines festen und verbindlichen Angebots vorzubereiten, das einem breiten Wettbewerbsprozess folgt. Dieser wichtige Schritt leitet eine Periode von Konsultations- und Genehmigungsverfahren ein, die zu einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2021 führen sollen.



CGM, früher unter dem Namen Maisoning bekannt, ist ein renommierter französischer Spezialist für Reparaturen und Notfälle in Privathaushalten mit über 50 Jahren Erfahrung und zwei Geschäftsbereichen. Im Bereich für Notfälle sorgt CGM für ein rasches Eingreifen vor Ort, um alltägliche Probleme wie die Reparatur eines Lecks oder das Entriegeln einer Tür zu beheben. In der Sparte Arbeiten & Renovierung führt CGM geplante Arbeiten wie Erweiterungen oder Renovierungen sowie Tätigkeiten zur Schadensregulierung im Katastrophenfall im Auftrag von Versicherern durch.

Mit rund 300 Technikern und einem bedeutenden Netzwerk von mehr als 1.200 Sub-Unternehmern kann CGM auf eine breite Palette interner und externer Spezialisten zurückgreifen, um zeitnah Multi-Service-Angebote abgeben zu können. CGM zielt auf einen großen und komplementären Kundenstamm mit einerseits volumenstarken Auftraggebern (Versicherer, Vermögensverwalter) und andererseits hochpreisigen Dienstleistungen (Notfälle hauptsächlich für Einzelpersonen). Zusätzlich zu diesen einmaligen Auftragsdienstleistungen hat die Gruppe ein Abonnementsystem entwickelt, das das gesamte Servicespektrum abdeckt, um einen wiederkehrenden Kundenstamm aufzubauen. Dank einer Kombination aus nationaler Abdeckung und landesweiter Vor-Ort-Verfügbarkeit in 28 Agenturen ist CGM in der Lage, jedes Jahr eine hohe Zahl von Aufträgen zu bewältigen. Im Jahr 2019 hat CGM mehr als 88.000 Aufträge abgewickelt und einen Umsatz von EUR 42,5 Mio. erwirtschaftet.