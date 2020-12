In diesem Verfahren ging es um die Klage eines Tiguan-Fahrers, der sein Autozwar nach der sog. "ad-hoc-Meldung", jedoch bereits mit Software-Update gekaufthat.Unter Berücksichtigung aller Umstände könne nicht davon ausgegangen werden, dassdie beklagte Volkswagen AG ihre zuvor getroffene strategische unternehmerischeEntscheidung, im eigenen Kosten- und Gewinninteresse das Kraftfahrtbundesamt undletztlich die Fahrzeugkäufer zu täuschen, durch die Strategie ersetzt hatte, andie Öffentlichkeit zu treten, Unregelmäßigkeiten einzuräumen und inZusammenarbeit mit dem Kraftfahrtbundesamt Maßnahmen zur Beseitigung desgesetzwidrigen Zustands zu erarbeiten, um die Gefahr einer Betriebsbeschränkungoder -untersagung zu bannen.Mit anderen Worten - die Wandlung der Volkswagen AG vom Saulus zum Paulus fandnach Ansicht des Senats nicht ohne weiteres statt.Der Senat ging in seinem Urteil davon aus, dass das Software-Update nicht zueinem gesetzeskonformen Zustand des Fahrzeugs geführt und die Volkswagen AG diesdurch eine Manipulation des "On Board Diagnosis-Systems" - und damitununterbrochen fortgesetzte Täuschung - zu verschleiern versucht habe. Daher seidas von VW an den Tag gelegte Verhalten weiterhin als sittenwidrig zu bewerten.Anders als bei dem dem Urteil des Bundesgerichtshofs zugrunde liegendenSachverhalt, könne der Ad-hoc-Mitteilung von VW vom 22. September 2015 nurscheinbar die Eignung zugesprochen werden, das Vertrauen potenzieller Käufer vonGebrauchtwagen mit VW-Dieselmotoren in eine vorschriftsgemäße Abgastechnik zuzerstören und diesbezügliche Arglosigkeit zu beseitigen.Im Gesamtzusammenhang des Verhaltens von Volkswagen zielte die ad-hoc-Mitteilungtatsächlich im Gegenteil objektiv darauf ab, soviel wie möglich von dieserArglosigkeit zu erhalten und mit der Zusage eines vom KBA genehmigten Updates,welches angeblich alle Unstimmigkeiten beseitigen würde, zu nähren. Auf diesemBoden sei es möglich gewesen, die Erwartung zu begründen, mit demSoftware-Update würden die öffentlich eingeräumten "Unregelmäßigkeiten"endgültig beseitigt und ein gesetzmäßiger Zustand hergestellt sein.Bei dieser Bewertung komme der ad-hoc-Mitteilung vom 22. September 2015 nichtdie Zäsurwirkung zu, die sie nach dem Sachverhalt des Urteils desBundesgerichtshofs vom 30. Juli 2015 - VI ZR 5/20 - hatte. Die für dasSittenwidrigkeitsurteil erforderliche umfassende Würdigung von Inhalt,Beweggrund und Zweck ihres Handelns fällt daher hier auch für den Zeitpunkt desin Rede stehenden Fahrzeugkaufs im Dezember 2016 zulasten von Volkswagen aus."Der BGH schien die Tür für Ansprüche von Spätkäufern zugemacht zu haben.Nachdem wir die Behauptungen der Beklagten zur Abkehr vom sittenwidrigen Handelnseziert und ad absurdum geführt haben, ist uns das OLG Köln erfreulicherweisegegen die allgemeine Tendenz der Obergerichte, die BGH-Rechtsprechung ohneBerücksichtigung des konkreten Vortrags zu übernehmen, gefolgt. Das muss Schulemachen, denn das BGH-Urteil beruht auf einem unzutreffenden aber unstreitiggebliebenen Sachverhalt. Wir kämpfen weiter für die Rechte der Betroffenen",versichert Rechtsanwalt Dr. Marco Rogert von der Kanzlei Rogert & Ulbrich.Pressekontakt:____________________________Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)2234/219 48-0E-Mail: mailto:fuhrhop@ru-law.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119896/4797276OTS: Rogert & Ulbrich