Aurelius meldet einen Zukauf: Die Tochtergesesslchaft NDS Group übernimmt Sola Shipping AS für einen nicht näher genannten Preis. „Diese erste Add-on-Akquisition untermauert die Wachstumsstrategie der NDS Group und erhöht ihren Markanteil in Norwegen weiter. Zudem unterstreicht die Transaktion die Strategie von Aurelius, seine Portfoliounternehmen über Add-on-Zukäufe zu stärken”, so das Unternehmen am Mittwoch.Bei Sola ...