mic AG: Hauptversammlung der mic AG stimmt allen Beschlüssen einschließlich derjenigen zur Umsetzung der Pyramid-Transaktion zu

München, 28.12.2020 - Die im Segment Scale der Frankfurter Börse notierte mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5) hat am heutigen Tage ihre ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 - zum Schutz aller beteiligten Personen - in virtueller Form abgehalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten die virtuelle Hauptversammlung in Bild und Ton über das HV-Portal der Gesellschaft live verfolgen. Sie stimmten mit großen Mehrheiten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Sowohl dem Alleinvorstand Andreas Empl als auch den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde bei der Entlastung mit Mehrheiten von jeweils über 97,5% das Vertrauen ausgesprochen. Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat, Herr Dr. Jürgen Gromer, Herr Ernst-Wilhelm Frings und Herr Dr. Christoph Ludwig, wurden mit großen Mehrheiten erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Zu Ersatzmitgliedern wurden Herr Christoph Löslein und Herr Ralph Weidenmann gewählt. In einer anschließenden konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat wiederum Dr. Jürgen Gromer zum Vorsitzenden und Ernst-Wilhelm Frings zu seinem Stellvertreter.

Die Stimmrechte konnten vor und während der virtuellen Hauptversammlung per Briefwahl oder mittels Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden. Insgesamt wurde für rund 2,0 Mio. Stückaktien abgestimmt, was einem Anteil von 34,5% am Grundkapital entspricht. In einer Video-Einspielung hat der CEO der Pyramid Computer GmbH (Pyramid), Josef Schneider, die Pyramid und ihr Geschäftsfeld persönlich vorgestellt.