Monument gibt Abschluss der Joint-Venture-Vereinbarung für Tuckanarra-Projekt in Westaustralien bekannt

Beim Abschluss hat Monument eine erste Zahlung von 2.000.000 AUD$ erhalten. Weitere 2.000.000 AUD$ werden in den nächsten 6 Monate fällig.Eine erfolgsgebundene Meilensteinzahlung in Höhe von 1.000.000 AUD$ könnte innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss der Akquisition fällig werden, wenn beim Tuckanarra-Goldprojekt die Abgrenzung einer unabhängig bewerteten Mineralressource gemäß dem JORC-Code (Ausgabe 2012) von mindestens 100.000 Unzen Gold bei einem Mindestressourcengehalt von 1,55 g/t gelingt.Der Barerlös wird für die Entwicklung und das Betriebskapital der Murchison-Goldprojekte verwendet.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V:MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100% in seinem Besitz befindliche Selinsing-Goldmine in Malaysia betreibt.Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen.Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Richard Cushing, MMY Vancouver T:+1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com