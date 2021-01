Omnicell kooperiert im Rahmen der Ausweitung der Omnicell-Systeme im gesamten South East London NHS Integrated Care System mit dem Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, bei der Entwicklung eines europäischen, technologiegestützten...

Omnicell, Inc. (Nasdaq: OMCL), ein führender Anbieter von Medikationsmanagement- und -lieferkettenlösungen für Gesundheitssysteme, gab heute seine Absicht bekannt, eine neue Partnerschaft mit dem Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, einzugehen, um technologiegestützte Bestandsoptimierungs- und Informationsservices zu entwickeln.

Im Zuge einer Investition in Höhe von GBP 10,5 Millionen wird das South East London Integrated Care System (ICS, integrierte Versorgungssystem im Südosten Londons) die Nutzung von Omnicell-Automatisierungssystemen auf sechs Akutkrankenhäuser ausweiten. Dies beinhaltet auch die Gelegenheit für Omnicell und den Trust, ein in Europa ansässiges, technologiegestütztes Kompetenzzentrum mit dem Ziel zu gründen, erweiterte Analysen für das Bestands- und Medikationsmanagement anzubieten. In Kombination mit der weiteren Verbreitung der automatischen Ausgabesysteme von Omnicell in den Krankenhäusern des South East London NHS Integrated Care System wird erwartet, dass dieses technologiegestützte Kompetenzzentrum ein hohes Maß an Transparenz und umsetzbaren Erkenntnissen für das South East London Integrated Care System im Sinne einer Verbesserung von Effizienz und Patientensicherheit bietet.

Zum Integrated Care System gehören zwei der größten britischen Krankenhausbetreibergesellschaften (Trusts), der Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust und der Kings College Hospital NHS Foundation Trust, sowie der Lewisham and Greenwich NHS Trust. Diese Betreibergesellschaften nutzen bereits eine Mischung der XT-Versorgungs- und Medikamentenabgabesysteme von Omnicell für das Management des klinischen Bestands und der Medikationen. Das ICS konnte sich erfolgreich eine Kapitalfinanzierung aus dem Wave IV Estate Transformation Fund des Gesundheitsministeriums für die Umsetzung eines regionalen Programms zur Umgestaltung der Lieferkette sichern.

Durch die Entscheidung für Omnicell als Alleinlösung für das Bestandsmanagement wird das Integrated Care System in der Lage sein, einheitlich vorzugehen und Daten über eine einzige in der Cloud angesiedelte Instanz offen bereitzustellen. Ziel dieser Systeme in Kombination mit dem geplanten technologiegestützten Kompetenzzentrum, das seinen Standort im Guy's und St. Thomas' haben wird, ist es, eine Gesamtübersicht über alle Medikamente und klinischen Bestände in der gesamten Region zu liefern. Die Lösung wird die neuesten KI-Tools nutzen, um in Echtzeit analytische Unterstützung und Systemoptimierung anzubieten. Dies trägt dazu bei, das Risiko von Abgabefehlern zu reduzieren und die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen.