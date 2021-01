Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien Chinesischer CSI 300 steigt weiter - Kospi erklimmt Rekordhoch An den asiatischen Aktienmärkten haben die Börsen in Shanghai und Hongkong an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. So schloss der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und auch Shenzhen beinhaltet, am Mittwoch 0,92 …