Die US-Demokraten haben einen Sitz sicher, den zweiten Sitz sehr wahrscheinlich gewonnen in Senat - wie reagieren die Aktienmärkte nun darauf, dass die US-Demokraten auch im Senat eine knappe Mehhreit haben (durch die Stimme von Vize-Präsidentin Kamala Harris)? Zunächst sehen wir in Reaktion auf die Wahl in Georgia das, was zu erwarten war: der Dollar schwächer, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt erstmals seit März 2019 wieder über die Marke von 1%. Der Nebenwerte-Index Russell 2000 legt zu (Stimulus-Hoffnungen), der Nasdaq dagegen kommt unter Druck (Sorge vor Regulierungen durch US-Demokraten). Das dürfte heute turbulent werden für die Aktienmärkte - zumals heute Trump versuchen wird, seine allerletzte Chance zu nutzen..

