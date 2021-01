SynBiotic SE nun auch an der Frankfurter Börse und im Xetra gelistet / Prominente Platzierung befördert Wachstumskurs

München (ots) - Das Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE (ISIN: DE000A2LQ777 / WKN:

CEO Lars Müller sagt zu dem heutigen Schritt: "Die Listung an der FrankfurterBörse und im elektronischen Handelssystem Xetra ermöglicht privaten undinstitutionellen Investoren einen noch einfacheren und liquideren Zugang zuunserer Aktie. Eine stärkere Wahrnehmung durch den Kapitalmarkt sowie bessereHandelbarkeit unserer Aktien ist Teil unserer Bestrebungen, SynBiotic alseuropäischen Marktführer aufzustellen."Mit ca. zehn Millionen Euro konsolidiertem Nettoumsatz in 2020 und einempositiven Jahresergebnis gehört die SynBiotic SE zu den wenigen profitablenAkteuren im europäischen Cannabis- / Cannabinoid-Sektor. Für 2021 und dieFolgejahre plant das Unternehmen, jährlich durch organisches Wachstum ebenso wiedurch Zukäufe mit deutlich mehr als 50% im Umsatz zu wachsen.Erst kurz vor Weihnachten hatte das Unternehmen deshalb eine Kapitalerhöhungdurchgeführt und 375.000 neue Aktien erfolgreich am Markt platziert. Mit demErlös von knapp 6,4 Millionen Euro möchte die Gesellschaft den weiterenWachstumskurs in einem boomenden Business finanzieren: Arznei-, undNahrungsergänzungsmittel, Food-Produkte und Kosmetik mit verschiedenenCannabinoiden wie CBD oder CBG, die nicht nur aus der Hanfpflanze gewonnenwerden.Über die SynBiotic SEDie SynBiotic SE ist ein Plattform-Unternehmen mit einem auf die EU fokussiertenBuy & Build Investmentansatz. Im Fokus stehen die alternative Produktion vonfunktionell überlegenen Cannabinoiden sowie die Entwicklung von Wellness- &pharmazeutischen Produktformulierungen für den Endkunden unter eigenen Marken.Außerdem steht das Unternehmen für die synthetische Produktion vonCannabinoiden, die Entwicklung von Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowievon Kosmetikprodukten.Pressekontakt:SynBiotic SELucas Neurauter c/o BETTERTRUST GmbH, Luisenstraße 40, 10117 BerlinTel: 30 / 340 60 10 - 93, Mobil: 0176 / 619 111 76,mailto:l.neurauter@bettertrust.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147562/4805941OTS: SynBiotic SE