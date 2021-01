Berlin (ots) -



- Nicht alle Banken erhöhen Zinsen - Zinsunterschiede von im Schnitt 55,3 %

- Zinsunterschiede: Banken schweigen, Vergleichsportale zeigen oft

Schaufensterzinsen



+++ Meldung als Video ansehen

(https://www.youtube.com/watch?v=Y9sYRxq2pPU&feature=youtu.be) +++





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Zum Beginn des Jahres leihen sich Verbraucher deutlich mehr Geld. Das warbereits vor Corona so und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder sosein", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava. ImSchnitt leihen sich Verbraucher im Januar 35,3 Prozent mehr Geld perKonsumentenkredit als im Dezember des Vorjahres. (1) Zu diesem Ergebnis kommtdas Kreditportal smava nach einer Analyse von Bundesbank-Daten der letzten 10Jahre. Mit steigender Nachfrage sind immer auch die Zinsen gestiegen. "In denletzten 10 Jahren waren Kredite im Januar immer teurer als im Dezember desVorjahres. Im Schnitt stiegen die Zinsen um einen halben Prozentpunktbeziehungsweise 8,1 Prozent. Das gilt jedoch nicht für jede Bank. Um einengünstigen Kredit zu finden, muss ich als Kreditnehmer also aktiv werden undvergleichen", sagt Alexander Artopé. (1)Nicht alle Banken erhöhen Zinsen - Zinsunterschiede von im Schnitt 55,3 %Zahlen der Bundesbank zeigen: Zum Jahresbeginn werden Kredite in Deutschlandinsgesamt teurer. Das spiegelt jedoch nicht die Zinsentwicklung einzelner Bankenwider. Die Zinsen verschiedener Banken für ein und denselben Kredit weichenstark voneinander ab. Bei einem Kredit über beispielsweise 15.000 Euro mit einerLaufzeit von 60 Monaten unterscheiden sich die Zinsen aktuell im Schnitt um 3,1Prozentpunkte (55,3 %). (2) Berücksichtigt man die Kreditwürdigkeit derKreditnehmer zeigen sich weitere Unterschiede: Bei bester Kreditwürdigkeitliegen zwischen den durchschnittlich günstigsten und teuersten Angeboten imSchnitt 2,5 Prozentpunkte (50,2 %). Bei geringerer Kreditwürdigkeit beträgt derZinsunterschied sogar 6,7 Prozentpunkte (66,9 %). Durch die Wahl eines günstigenKredites können Kreditnehmer mit bester Kreditwürdigkeit demnach rund 990 Euro,Kreditnehmer mit geringerer Kreditwürdigkeit sogar rund 2.640 Euro Zinsensparen. (2)Zinsunterschiede: Banken schweigen, Vergleichsportale zeigen oftSchaufensterzinsen"Die Bank sagt mir in der Regel nicht, wie günstig oder teuer ihre Zinsen imVergleich zu denen anderer Banken sind. Das muss ich selbst herausfinden. Wennich dazu von Bank zu Bank gehe, muss ich aber jedes Mal aufs Neue allepersönlichen und finanziellen Daten offenlegen und die Angebote selbst