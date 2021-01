Voyager Digital gibt Wachstumskennzahlen für Januar und ein verwaltetes Vermögen von über US$350 Millionen bekannt, ein Anstieg von 52 % gegenüber dem Jahresende

New York, 12. Januar 2021 /CNW/ - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2), ein börsennotierter, lizenzierter Makler für Krypto-Vermögenswerte, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Vermögenswerten bietet, gab heute bekannt, dass das verwaltete Vermögen (Assets Under Management, AUM) die Marke von US$350 Millionen überschritten hat, was einem Anstieg von 52 % gegenüber US$230 Millionen zum Jahresende entspricht. Das Unternehmen informiert die Eigentümer auch über die folgenden wichtigen Kennzahlen per 10. Januar 2021:

- Die durchschnittlichen täglichen Nettoeinlagen liegen bei über US$5 Millionen, gegenüber ca. US$1 Million pro Tag im Dezember

- Die durchschnittlichen täglichen Neueinlagen ist um das Vierfache gegenüber Dezember gestiegen, da das Unternehmen seine Einlagen seit dem 31. Dezember um 25 % erhöht hat

- Der Handelswert (Principal Value Traded) ist um das 4-fache auf US$20 Millionen pro Tag gestiegen, gegenüber US$5 Millionen pro Tag im Dezember

- Die Handelsgeschwindigkeit hat sich auf ca. 1,25x-1,5x AUM auf monatlicher Basis gegenüber einer historischen Umsatzrate von 0,75x-1x AUM erhöht

- Die Handelsspreads liegt bis heute bei >50 Basispunkten,

"Wir sind sehr erfreut über das beschleunigte Wachstum unseres Unternehmens in den letzten Wochen, wie unsere Kennzahlen im Januar zeigen", sagte Steve Ehrlich , Mitbegründer und CEO von Voyager. "Da sich die Akzeptanz digitaler Assets im Mainstream weiter beschleunigt, gewinnt Voyager durch Kundenakquise, internationale Expansion und Produkterweiterung Marktanteile und steigert so den Shareholder Value. Darüber hinaus sehen wir in Zeiten volatiler Märkte, wie sie bei dieser Anlageklasse vorkommen können, ein erhöhtes Handelsvolumen, wodurch viele der Schlüsselkennzahlen steigen. Voyager ist in dieser dynamischen, schnell wachsenden Branche gut positioniert."