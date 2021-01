Genossenschaftsbanken: Zuverlässige Kreditgeber auch in der Pandemie Berlin (ots) - Die für die Liquidität von Unternehmen und die Finanzierung von Investitionen im Zuge der konjunkturellen Erholung dringend benötigte Kreditvergabe in Deutschland funktioniert auch in der Coronakrise. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) steigerten die deutschen Genossenschaftsbanken ihre Kreditvergabe im Gesamtjahr 2020 um 6 Prozent auf 663 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ende 2019). Im Segment der Privatkunden erhöhten sich ihre Kreditbestände um rund 5 Prozent auf 321 Milliarden Euro, während die Kredite an Firmenkunden sowie sonstige Kunden deutlicher um rund 7 Prozent auf 342 Milliarden Euro gesteigert werden konnten. Im März 2020 lag der Kreditbestand der Genossenschaftsbanken vor dem ersten Lockdown noch bei 634 Milliarden Euro. Seit März 2020 stieg damit das Kreditvolumen der Genossenschaftsbanken einschließlich der Corona-Förderkredite um gut 30 Milliarden Euro an.



"Uns ist es wichtig, gerade in dieser herausfordernden Zeit den Privat- und Firmenkunden zur Seite zu stehen. In der Kreditvergabe einschließlich der staatlichen Corona-Förderkreditprogramme ist der Beratungsbedarf enorm hoch. In einem Kraftakt widmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken seit Ausbruch der Coronakrise im vergangenen Frühjahr intensiv den Fragen und Anliegen ihrer Kunden, um schnell, unbürokratisch und zielgenau zu helfen", so BVR-Präsidentin Marija Kolak. Bei den KfW-Corona-Förderkrediten stellen Genossenschaftsbanken einen Marktanteil von knapp 30 Prozent des Antragsvolumens. Per Ende Dezember 2020 verzeichneten Genossenschaftsbanken fast 47.600 Corona-Förderkreditanträge mit einem Antragsvolumen von mehr als 10,1 Milliarden Euro, die von Genossenschaftsbanken an die KfW oder Landesförderinstitute vermittelt wurden. "Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung und KfW, das KfW-Sonderprogramm für Unternehmen bis Ende Juni 2021 fortzuführen. Damit erhält der Mittelstand eine weitere unverzichtbare Überbrückungsleistung zur Wahrung der Liquidität", so Kolak.