Bei allen Thyssenkrupp-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Denn der Kurs liegt derzeit rund sechs Prozent im Plus. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 9,46 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 9,27 EUR ausgelotet. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Investoren, die für Thyssenkrupp bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

