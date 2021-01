Merus kündigt Zusammenarbeit mit nationalen medizinischen Organisationen in den Niederlanden und Japan an, um das Screening von Krebspatienten mit Tumoren mit NRG1-Fusion zu verbessern und auf die eNRGy-Studie aufmerksam zu machen

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics und Triclonics) entwickelt, hat heute die Zusammenarbeit mit nationalen medizinischen Organisationen in den Niederlanden und Japan bekannt gegeben, um auf die eNRGy-Studie aufmerksam zu machen und molekulare Screening-Möglichkeiten für Krebspatienten mit Neuregulin 1 (NRG1)-Fusionen zu bieten. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Merus zugestimmt, den Zugang zur modernen Sequenzierung für geeignete Patienten mit Adenokarzinom des Pankreas in den Niederlanden sowie mit Adenokarzinom des Pankreas und nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) in Japan zu unterstützen, um NRG1-Fusionen zu identifizieren. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit die Bekanntheit der Phase-I/II-eNRGy-Studie zum bispezifischen Antikörper Zenocutuzumab („Zeno“) von Merus erhöhen und Möglichkeiten aufzeigen, an dieser teilzunehmen. Die zusammenarbeitenden Organisationen in den beiden Ländern sind: