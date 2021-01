Kann die BMW-Aktie den in nicht allzu weiter Entfernung liegenden Widerstand überwinden, um danach auf 74,50 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) aus charttechnischer Sicht in einer bullishen Flagge. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die BMW-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem März 2015 bei 123,75 EUR in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei im März 2020 auf ein Tief bei 36,59 EUR zurück. Dort startete eine starke Rally, welche am 25. November zu einem Hoch bei 77,31 EUR führte. Damit erreichte die Aktie ihren Abwärtstrend seit März 2015. Sie scheiterte zunächst daran und konsolidiert seitdem in einer bullischen Flagge. Seit einigen Tagen bewegt sich der Wert an der Unterkante dieser Flagge und an einer inneren Trendlinie seitwärts.