Hospitality Digital entwickelt mit DISH Order neue digitale Lösung, um Gastronomen im Lockdown weiter zu stärken (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Um Lieferung oder Abholung von Gerichten durch den Endverbraucher zuermöglichen, können Restaurateure über ihre Website mit DISH Order eineeinfache technische Bestelllösung integrieren- Die direkte Bestelloption kann in der Google-Suche oder auf Google Maps vonEndverbrauchern gefunden werden- Gastronomen zahlen keine Provision pro Bestellung, sondern eine fixemonatliche Gebühr (in Deutschland in Höhe von 49 Euro) plus Anschlussgebühr- Pilotiert und getestet wurde DISH Order in Frankreich, ab sofort wird es inDeutschland, Italien, Spanien und Polen angebotenIm derzeit stattfindenden 2. Lockdown sind digitale Lösungen erfolgsentscheidendfür die Gastronomie. In Zeiten von COVID-19 haben viele Restaurant-Chefs neueBelieferungs- und Mitnahmeangebote als zusätzliche Geschäftssäule entwickelt, umden Umsatz ausbleibender Gäste abzufangen. Um die selbstständigen Restaurateurehierbei zu unterstützen, hat Hospitality Digital, die Tech-Unit bei METRO undzuständig für die Entwicklung digitaler Lösungen für die Gastronomie, ein neuesTool entwickelt: DISH Order. Durch DISH Order wird eine Bestellfunktion in diebestehende Restaurant Website integriert. So können Endverbraucher ihreBestellungen direkt über die Restaurant Website beim Restaurant selbst aufgeben.Der Gastronom kann die Gerichte zum Abholen zur Verfügung zu stellen oder aucheine eigene Lieferung anbieten, was sie flexibler und unabhängiger vonLieferdiensten macht. Notwendige Voraussetzung für die Integration von DISHOrder als technische Lösung ist lediglich eine Restaurant Website.

"Corona hat zu einer immens hohen Nachfrage an digitalen Tools geführt. Geradedurch die Verlängerung des 2. Lockdowns ist es besonders wichtig, dass weitereMöglichkeiten zur Umsatzgewinnung für die Gastronomen angeboten werden. Wirarbeiten mit Hochdruck an diesen digitalen Lösungen und auch am Ausbau unseresstarken Partnernetzwerkes. Mit DISH Order geben wir den unabhängigen,selbstständigen Unternehmen eine wichtige Option an die Hand: nicht nur imInternet gefunden zu werden, sondern auch eine direkte Bestellung für Kundenanzubieten", sagt Dr. Volker Glaeser, CEO von Hospitality Digital.In Frankreich pilotierten die Digitalexperten von Hospitality Digital das neuedigitale Tool DISH Order im Juni, 52 Restaurants machten anfangs mit.Mittlerweile sind 350 Restaurants in den Test eingebunden. 92% der teilnehmendenRestaurants waren sehr zufrieden mit der Nutzung. Allein bei einem Kunden wurden290 Bestellungen in einem Zeitraum von 3 Monaten getätigt. Die Restaurantsnutzen sonst telefonische Bestellung, ubereats in Frankreich oder klassische"Walk Ins". Nutzten sie DISH Order, so lag der durchschnittliche Warenkorb - dieHöhe der Online-Essensbestellung pro Kunde - bei 31 Euro. "Das Feedback unsererfranzösischen Kunden war sehr positiv, teilweise konnten Belieferungsgebührenvon bis zu 30% eingespart werden, wenn die Lieferung auch noch in eigener Regierealisiert wurde. Die digitalen Tools, die wir derzeit entwickeln, konzentrierensich darauf, das Geschäft unser Hauptkundengruppe in Pandemie-Zeiten zuverbessern und wichtigen Umsatz über neue Kanäle zu erzielen", so Glaeserweiter.Die einmalige Anschlussgebühr beträgt in Deutschland 299 Euro, eine monatlicheGebühr von 49 Euro kommt hinzu. Das Angebot enthält viele Serviceleistungen: Soerhält der Gastronom über ein Call Center technische Unterstützung, von Anfangan bei allen Schritten. Das DISH Order Support Team übernimmt die gesamteInstallation und Einrichtung des Order Terminals, des User Accounts und desgesamten Menüs. Statt Provisionszahlungen, die bei jeder Bestellung anfallen,zahlen die Gastronomen einen festen Preis, der sich bereits nach wenigenOnline-Bestellungen amortisiert.Interessenten erhalten über dish.co weitergehende Informationen und können sichdort für das digitale Tool anmelden.