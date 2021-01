Weg für Corona-Impfstoffproduktion in Marburger Biontech-Werk frei

WIESBADEN/MARBURG/MAINZ (dpa-AFX) - Das Mainzer Unternehmen Biontech hat die Erlaubnis für den Betrieb seines neuen Werks in Marburg zur Herstellung des Corona-Impfstoffes erhalten. Das zuständige Regierungspräsidium Gießen habe den Betrieb der Anlage genehmigt, teilte die hessische Landesregierung am Freitag in Wiesbaden mit. Über den tatsächlichen Beginn der Produktion entscheide Biontech./cam/DP/stw