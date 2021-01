Cinotop&Micron präsentiert "Touch Everywhere" auf der CES

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die International Consumer Electronics Show (CES)

wird aufgrund der Coronakrise online abgehalten und läuft dieses Jahr vom 11.

bis zum 14. Januar. Zum ersten Mal findet die CES dieses Jahr online statt. Sie

ist seit jeher die Leitmesse der globalen Unterhaltungselektronik, mit

Exponaten, die von kleinen Chips bis hin zu großen Flugzeugen und Yachten

reichen. Die Messe deckt fast alle Produkte der Unterhaltungselektronik ab und

die weltweit größten Unternehmen stellen hier typischerweise ihre neuesten

Produkte vor und zeigen ihre neuesten Technologien.



Im Bereich der Touchscreens präsentiert der Hersteller Cinotop&Micron aus

Shenzhen seinen übergroßen Touchscreen, der auf Kupfernetztechnologie basiert

und mit dem CES Innovation Award 2019 ausgezeichnet wurde.





Kupfer zeichnet sich durch seine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit,flexiblen Widerstand, hohe Stabilität und starke Anti-Interferenz-Fähigkeit aus,und ist die Schlüsseltechnologie bei der neuesten Generation derMensch-Computer-Interaktionstechnik. Der von Cinotop&Micron entwickelteKupfergitter-Touchscreen kann mit einem flexiblen OLED-Display zusammengebautwerden. Er findet breite Anwendung in den Bereichen intelligente Bildung,Wirtschaft, Haushaltsgeräte, Smart Home, digitale Werbetafeln, Catering,Unterhaltung usw. Die Technologie macht das extrem dünne Kupfernetz für dasbloße Auge unsichtbar, und die Liniengenauigkeit kann 5um oder weniger betragen- 1/14 eines menschlichen Haares. Dadurch können Touchscreens in einenultra-schmalem Rahmen eingefasst werden. Sie sind ebenfalls zur Beschriftung miteinem Eingabestift geeignet. Im Vergleich zu anderen Materialien wie ITO und SNWhat das Kupfernetz den Vorteil eines geringen Widerstands und hoherEmpfindlichkeit.Cinotop&Micron hat jetzt mit der Serienproduktion der Kupfermetall-Touchscreenbegonnen. Seit der Einführung dieser Technologie im Jahr 2015 hat Cinotop&Micronein Team von Hightech-Talenten für die weitere Forschung und Entwicklungzusammengestellt und sich insbesondere auf Touchscreens mit einer Größe von 75Zoll und mehr spezialisiert. Cinotop&Micron ist eine aufstrebende Marke imUnterhaltungstechnikbereich. Unter dem Unternehmensmotto "Touch everywhere"findet seine Schlüsseltechnologie breite Anwendung in interaktiven Terminals,wie z. B. besonders geformten Touch-Displays, intelligenten interaktivenDisplays, elektronischen interaktiven Whiteboards, digitalen Beschilderungen,Verkaufsautomaten, Karaokegeräten usw. Das Unternehmen ist stolz auf seinebesondere Innovationsfähigkeit.Cinotop&Micron wurde 2011 in Shenzhen gegründet, und hat sich auf die Forschungund Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von übergroßen, aufKupfergitter basierenden Touch-Screens spezialisiert. Cinotop&Micron ist dererste Hersteller, der Metallgitter von einer Größe von 86 Zoll in China in Serieherstellt, und ein führendes Unternehmen in der Branche.