Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Zehntausend demonstrieren unter „Kurz muss weg“ in Wien Der Medientenor – hier bei ORF Online – gleicht dem in Deutschland: „Tausende Menschen, darunter auch zahlreiche Rechtsextreme, haben am Samstag in der Innenstadt gegen die CoV-Maßnahmen protestiert. Es kam zu 20 Festnahmen und über 300 Anzeigen. …