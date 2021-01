Nord Stream 2 USA kündigen Sanktionen gegen russisches Schiff an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.01.2021, 20:40 | 47 | 0 | 0 18.01.2021, 20:40 | BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Regierung will am Dienstag gegen das russische Verlegeschiff "Fortuna" wegen Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Sanktionen verhängen. Darüber habe die US-Botschaft in Berlin am Montag die Bundesregierung informiert, sagte eine Sprecherin der Bundeswirtschaftsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet./mfi/DP/he Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer