Corona, Digitalisierung, Transformation - plötzlich ist alles anders! / Wie Unternehmen sich auf Krisen und Marktveränderungen vorbereiten können (FOTO)

Hamburg (ots) - Was haben Corona, Digitalisierung und Marktverschiebungenmiteinander gemein? Sie können Unternehmen in ihrer Existenz bedrohen. Kann mansich darauf nicht vorbereiten? Nein, sagt der Unternehmensberater und Autor desBuches 'Zukunftsmanagement für den Mittelstand', Heino Hilbig. "Man kann sichnicht vorbereiten - man muss es". Auf 215 Seiten der überarbeiteten zweitenAuflage zeigt Hilbig, warum es so schwer ist, die Zukunft vorherzusagen, welcheFehler wir alle dabei machen und mit welchen Tools man sich dennoch gutvorbereiten kann.Corona Lockdown Teil Eins: Wie viele andere muss ein Unternehmen seineMitarbeiter ins Homeoffice senden - aber es gibt weder genügend Laptops nochFirmenhandys, geschweige denn die notwendigen IT-Tools, die sinnvollesZusammenarbeiten über die Distanz erst ermöglichen. Da zudem erst geklärt werdenmuss, was genau hierfür erforderlich ist, verliert das Unternehmen wertvolleZeit und muss auf die dringend benötigten Rechner mehrere Wochen warten. Durchdie so entstehenden unzureichenden Arbeitsbedingungen verliert das Unternehmenim ohnehin schwierigen Marktumfeld überdurchschnittlich viel Umsatz undMarktanteile allein in den ersten beiden Corona-Monaten, wovon es sich auch inder Folgezeit nicht mehr erholt. Nach weiteren sechs Monaten geht es der Branchezwar wieder besser, das Unternehmen aber hat verloren und muss Insolvenzanmelden.So oder so ähnlich dürften sich weltweit einige wirtschaftlichen Dramenabgespielt haben - oder werden es noch tun. Ein Szenario, das keineswegs seltenist, tendieren doch viele Unternehmer und Manager dazu, potenzielle Krisen undMarktverwerfungen allgemein als unwahrscheinlich abzutun und sich nicht daraufvorbereiten zu wollen. Aber unwahrscheinlich heißt eben nicht 'unmöglich'.Pandemien, Digitalisierung und andere radikale Veränderungen des eigenen Marktessind Veränderungen, auf die man sich vorbereiten kann, sagt Unternehmensberaterund Autor Heino Hilbig in seinem neuesten Buch 'Zukunftsmanagement für denMittelstand' (2. Auflage, erschienen im Verlag Springer Gabler). "Und: man kannsich nicht nur vorbereiten - man muss", ergänzt Hilbig.Auf 215 Seiten zeigt der "Leitfaden für Krisenzeiten", so der Untertitel desBuches, ganz pragmatisch Methoden auf, wie sich auch kleinere Unternehmen mitkünftigen Entwicklungen auseinandersetzen, passende Strategien entwickeln und insimulierten Geschäftsumgebungen mögliche Gegenstrategien der Wettbewerberabschätzen können. Dabei werden im Detail die Methoden erläutert, mit denen sich