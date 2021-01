(neu: Kurs, Stimmen und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positive Kommentare zu Eckert & Ziegler haben den Aktien des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben und sie auf ein Rekordhoch katapultiert. Die Papiere schnellten am Vormittag prozentual zweistellig nach oben bis auf 56,20 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 8,5 Prozent auf 55,05 Euro. Damit zählten sie zu den größten Gewinnern im Nebenwerte-Index SDax . Sowohl die Privatbank Hauck & Aufhäuser als auch der aktuelle Bernecker Börsenbrief sind optimistisch gestimmt.

Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser etwa hält das Kurspotenzial trotz des aktuellen Rekordhochs noch längst nicht für ausgereizt. In einer am Dienstag vorgelegten Studie bekräftigte er seine Kaufempfehlung für die Aktie und hob das Kursziel von 52,50 auf 70 Euro an. Eckert & Ziegler werde mit dem Konzernbereich Radiopharma zu dem, was Sartorius im Bereich Biopharma bereits sei, schrieb er.