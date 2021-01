Liangjiang New Area in Chongqing (Südwestchina) setzt sich verstärkt für qualitativ hochwertige Entwicklung ein

CHONGQING, China, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Am 15. Januar hielt die südwestchinesische Gemeinde Chongqing eine Pressekonferenz ab, um aus der Liangjiang New Area in eine Region mit hohem Lebens- und Entwicklungsstandard zu machen. Das erklärte das Managementkomitee der Liangjiang New Area.

Die Liangjiang New Area befindet sich seit 10 Jahren in der Entwicklung und ist der dritte staatlich geförderte Bezirk für Wirtschaft und Entwicklung in China und der erste seiner Art in den zentral- und westchinesischen Regionen.