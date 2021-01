ATOSS Software AG: Nachhaltig hohe Wachstumsdynamik im vierten Quartal 2020 und Gesamtjahr 2020 - Prognoseanhebung für 2021

- Umsatzwachstum beträgt 27 Prozent

- Softwareerlöse steigen um 28 Prozent

- Clouderlöse steigen um 61 Prozent

- EBIT-Marge bei 35 Prozent

Gesamtjahr

- Umsatzwachstum beträgt 21 Prozent

- Softwareerlöse steigen um 20 Prozent

- Clouderlöse steigen um 66 Prozent

- Anteil wiederkehrender Erlöse an den Softwareerlösen >70%

- EBIT-Marge bei 30 Prozent

- Ausblick für 2021 angehoben

München, 19. Januar 2021

Die ATOSS Software AG verzeichnet nach vorläufigen Zahlen ungeachtet der im vierten Quartal in vielen Regionen bestehenden Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik.

Dem Münchner Spezialisten für Workforce Management ist es im vierten Quartal 2020 gelungen, das starke Unternehmenswachstum weiter fortzusetzen bzw. auszubauen. Der Gesamtumsatz konnte in der Folge im Gesamtjahr 2020 deutlich um 21 Prozent auf Mio. EUR 86 (Vorjahr: Mio. EUR 71,4) gesteigert werden. Die Softwareerlöse stiegen dabei um insgesamt 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Mio. EUR 56 (Vorjahr: Mio. EUR 46,5) an. Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging von den Cloudlösungen aus: so erhöhte sich der Umsatz im Bereich Cloud & Subskriptionen um 66 Prozent auf Mio. EUR 13 (Vorjahr: Mio. EUR 7,8).