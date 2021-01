Vancouver, British Columbia - 21. Januar 2021 - Noram Ventures Inc. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der sechsten Bohrung im Rahmen seines 12 Löcher umfassenden Phase-V-Bohrprogramms bekannt geben zu können. Loch CVZ-66 wurde bis in eine Tiefe von 462 Fuß gebohrt und ist eines der vier tiefsten Löcher, die bisher gebohrt wurden; darin ist unterhalb von 400 Fuß Tiefe noch immer eine Mineralisierung nachweisbar. Eine Durchschneidung von rund 301 Fuß Länge in vorteilhaftem Tonstein war gut sichtbar und die Bohrungen endeten in blaufarbenem Tonstein, der früheren Programmen zufolge größere Lithiummengen beinhaltet.