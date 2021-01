SFC Energy meldet einen Großauftrag: Auftraggeber ist Toyota Tsusho, die bei dem Unternehmen 135 EFOY Pro Brennstoffzellen für Smart-Traffic-Anwendungen bei semi-stationären LED-Verkehrsleitanlagen in Japan bestellt hat. Damit stelle der Auftrag „den größten Einzelauftrag in Japan dar”, so SFC Energy am Donnerstag. Angaben zu finanziellen Details des Auftrags legt das Unternehmen aus Brunnthal allerdings nicht vor. Die ...