Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes, die betrachtet wurden, sind im Plus. Der SDAX hat mit +1,30% die stärkste positive Entwicklung gezeigt, gefolgt vom MDAX mit +0,79%. Der TecDAX liegt mit +0,88% im Plus knapp hinter dem MDAX. Der DAX hat eine positive Entwicklung von +0,74% zu verzeichnen. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen eine eher geringe positive Entwicklung im Vergleich zu den deutschen Indizes. Der Dow Jones liegt mit +0,04% im Plus und der S&P 500 mit +0,10%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX heute eine stärkere positive Entwicklung gezeigt haben als die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500.Die Topwerte im DAX waren Zalando mit einem Anstieg von 7.14%, gefolgt von Rheinmetall mit 3.58% und Siemens Energy mit 2.82%. Auf der anderen Seite verzeichneten Brenntag einen Rückgang von -0.89%, gefolgt von Bayer mit -1.19% und MTU Aero Engines mit -2.08%.Im MDAX konnten sich Hugo Boss mit einem Anstieg von 5.15%, Wacker Chemie mit 4.12% und Evotec mit 3.86% an die Spitze setzen.Die Flopwerte waren Jenoptik mit -1.38%, Lanxess mit -1.40% und Redcare Pharmacy mit -2.28%.ProSiebenSat.1 Media führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 7.60%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 4.55% und SFC Energy mit 3.79%. Die Flopwerte waren TAKKT mit -1.09%, Energiekontor mit -1.37% und CANCOM SE mit -1.47%.Die Topwerte im TecDAX waren Evotec mit einem Anstieg von 3.86%, gefolgt von Kontron mit 3.05% und Nordex mit 3.01%. Die Flopwerte waren Energiekontor mit -1.37%, Jenoptik mit -1.38% und CANCOM SE mit -1.47%.Im Dow Jones konnten sich 3M mit einem Anstieg von 1.52%, Nike (B) mit 1.14% und The Home Depot mit 0.89% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Intel mit -0.59%, Walt Disney mit -0.85% und Merck & Co mit -1.11%.Die Topwerte im S&P 500 waren Tesla mit einem Anstieg von 5.74%, Camden Property Trust Registered of Benef Interest mit 5.42% und GE Vernova mit 5.13%. Die Flopwerte waren Lamb Weston Holdings mit -2.18%, CF Industries Holdings mit -2.80% und Super Micro Computer mit -2.88%.