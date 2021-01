Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Hellofresh gegen den Trend auf Rekordhoch Die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh haben am Freitag ihr bisheriges Rekordhoch von Anfang Januar übesprungen. In der Spitze stiegen sie auf über 69 Euro. Einmal mehr gewannen die Titel in einem wegen Lockdown- und Virussorgen schwächeren …