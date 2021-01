Ölpreise rutschen deutlich ab - Sorgen über Covid-19 Ausbreitung in China

Anzeige

London 22.01.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag deutlich nach unten und werden belastet von den Sorgen über die neuerliche Ausbreitung des Coronavirus in China. Die Energy Information Administration hat ihren jüngsten Monatsbericht veröffentlicht.



Im Rahmen des Short Term Energy Outlooks teilte die Energy Information Administration mit, dass die Nachfrage nach Ölprodukten in diesem Jahr deutlich über dem Angebot liegen dürfte. Im ersten Quartal dürfte deshalb der durchschnittliche Preis für das Fass Brent-Rohöl auf 56 USD klettern.