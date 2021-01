Happy Birthday MDAX! Wo zum 25. Geburtstag Potenzial schlummert

„Das 25-jährige Jubiläum des MDAX ist ein besonders bemerkenswerter Kalendereintrag,“ meint Kurt Cruickshank, Fondsmanager des Aberdeen Standard SICAV I - German Equity Fund. „Der Index wurde geschaffen, um Aktien zu berücksichtigen, die es nicht in den DAX geschafft haben. Die fehlende Größe macht der MDAX aber durch eine deutlich bessere Performance gegenüber dem größeren deutschen Index mehr als wett.“ Der Vergleich ist in der Tat erstaunlich: Der MDAX legte in den letzten 25 Jahren um 1.086% zu, während der DAX „nur“ 483% schaffte.

Nicht allein die Performance an sich sei aber bemerkenswert - sondern auch die vielfältige Zusammensetzung des Index. Dass der MDAX auch im Jahr 2020 einer der deutschen Indizes mit der besten Performance gewesen ist, führt Cruickshank nicht zuletzt auf seine attraktive Mischung von mittelgroßen Unternehmen in Deutschland zurück. So beinhalte der MDAX zum Beispiel Werte von E-Commerce-Gewinnern wie Zalando oder Unternehmen wie Knorr-Bremse, die verstärkt vom Trend zu nachhaltigen Investitionen profitieren. Aber auch sehr robuste Unternehmen aus dem Finanzbereich – wie Hannover Rück.