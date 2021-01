Kostenloser Preisatlas von ImmoScout24 / Mehr Transparenz für den Immobilienmarkt durch detaillierte Informationen zu jeder Adresse in Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Gerade in Zeiten von Corona sind viele Eigentümer:innen undImmobiliensuchende unsicher, wie sich der Markt entwickelt. Steigen die Preiseoder fallen sie? Wie entwickeln sich die Nachfrage und das Angebot in derNachbarschaft? ImmoScout24 bietet mit dem Preisatlas Antworten auf diese Fragenund bringt damit Transparenz in den Immobilienmarkt. Der Preisatlas informiertüber Kauf- und Mietpreise sowie Preistrends für jede Adresse und jeden Stadtteilin ganz Deutschland - jederzeit und überall. Damit können Nutzer:innen einfachund kostenlos verlässliche Marktinformationen abrufen. Im neuenEigentümerbereich bietet ImmoScout24 zusätzlich allen Immobilieneigentümer:innenpersonalisierte Services zur eigenen Immobilie bis hin zur passendenVerkaufsstrategie.ImmoScout24 hat den Preisatlas komplett überarbeitet und neu veröffentlicht. Erbasiert auf anonymisierten Daten für über 43 Millionen Immobilien. DasDaten-Tool zeigt deutschlandweit die aktuell auf dem Markt angebotenen Kauf- undMietpreise - sowohl für Häuser als auch für Wohnungen. Damit können Nutzer:innenvon ImmoScout24 den Immobilienmarkt einfach von Zuhause entdecken undanalysieren: Suchende, Verkäufer:innen, Makler:innen oder auch Investoren könnendie Preisentwicklung der letzten vier Jahre kostenlos betrachten. Die Preisewerden mithilfe eines Machine-Learning-Algorithmus in Kooperation mit demspezialisierten Datenanbieter Sprengnetter berechnet und verifiziert. DerAlgorithmus ermittelt dabei auf Grundlage einer der größten in Deutschlandverfügbaren Immobiliendatenbanken Marktwerte und Preisentwicklungen. In dieserDatenbank sind mehrere Millionen Kauf- und Mietpreise sowie detaillierte Angabenzu Vergleichsobjekten gespeichert. Insgesamt umfasst die Datengrundlage übersechs Milliarden Objektinformationen. Der Preisatlas bietet somit einenumfassenden datenbasierten Marktüberblick. Anstelle von Bauchgefühl könnenNutzer:innen mit dem Preisatlas ihre Entscheidungen auf der Basis vontransparent abrufbaren Analyse-Daten treffen. Auf diese Weise macht ImmoScout24komplexe Entscheidungen rund um Immobilien deutlich einfacher.Die statistischen Preisdaten sind auf Stadt-, Bezirks- und Adressebeneeinsehbar. Zusätzlich werden im Preisatlas ähnliche Inserate der letzten siebenJahre passend zur gesuchten Gegend angezeigt:https://atlas.immobilienscout24.de/ .Wie lebt es sich in der Nachbarschaft?Der Preisatlas ist angereichert mit Umfelddaten der Deutschen Post Direkt,sodass Nutzer:innen mehr über das Durchschnittsalter, die durchschnittlicheWohndauer und die prozentuale Verteilung des Familienstands der Menschen in der