Ørsted zum dritten Mal in Folge als nachhaltigstes Energieunternehmen der Welt ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Corporate Knights hat Ørsted zum nachhaltigsten

Energieunternehmen der Welt gewählt. Branchenübergreifend landet Ørsted im

Global 100 Index für das Jahr 2021 auf dem zweiten Platz.



Corporate Knights jährlicher Global 100 Index der nachhaltigsten Unternehmen hat

Ørsted als das weltweit nachhaltigste Energieunternehmen eingestuft. Mit dieser

Platzierung sticht Ørsted wiederholt als globaler Spitzenreiter unter den grünen

und nachhaltigen Unternehmen hervor.





Mads Nipper, Vorstandsvorsitzender von Ørsted, freut sich über die hohePlatzierung im Index: "Wir freuen uns über unseren wiederholt hohen Rang imGlobal 100 Index, der sowohl unsere Entschlossenheit widerspiegelt, einnachhaltiges und gewinnbringendes Geschäft zu betreiben, als auch unserEngagement, ein Antreiber für die globale Energiewende zu sein."Er fügt hinzu: "Bis 2030 müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen halbiertwerden. Da fast 75% der globalen CO2-Emissionen aus der Energienutzung stammen,ist ein schneller, globaler Übergang zu erneuerbaren Energien unerlässlich.Dafür müssen Unternehmen und Politiker gemeinsam couragiert vorangehen undmutige, zeitnahe Entscheidungen treffen, die den Ausbau der grünenEnergiequellen beschleunigen."Das in Toronto ansässige Verlags- und Forschungsunternehmen Corporate Knightsanalysierte öffentlich verfügbare Daten zu Finanz- undNachhaltigkeitsindikatoren von rund 8.000 Unternehmen mit einem Umsatz von mehrals einer Milliarde US-Dollar.Ørsted hat in den letzten zehn Jahren einen radikalen Wandel vollzogen: Voneinem CO2-intensiven Energieversorger zu einem Pionier im Bereich derErneuerbaren. Gleichzeitig konnte das Unternehmen für seine Investorengewinnbringende Erträge erwirtschaften und seinen Börsenwert seit 2016 mehr alsvervierfachen. Bis 2025 will Ørsted, als erstes der großen Energieunternehmenweltweit, bei der Energieproduktion und beim Betrieb der Anlagen klimaneutralsein. Darüber hinaus will Ørsted andere Unternehmen zur grünen Transformationinspirieren, um so zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen.Auch im kommenden Nachhaltigkeitsbericht 2020 wird Ørsted seinen strategischenAnsatz im Bereich Nachhaltigkeit darlegen. Ziel ist es, Organisationen dabei zuunterstützen, Nachhaltigkeit zu einem Kernbestandteil ihrer Strategien undGeschäftsabläufe zu machen. Der Bericht wird am 3. Februar von Ørstedveröffentlicht werden.Ørsted wurde im Global 100 Index 2019, 2020 und 2021 als das weltweitnachhaltigste Energieunternehmen eingestuft. Das Unternehmen belegte im Jahr2020 Platz 1 unter allen Unternehmen im globalen Ranking. Das war das erste Mal,dass ein Energieunternehmen den Spitzenplatz besetzte. Darüber hinaus wurdeØrsted im Dezember 2020 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmenausgezeichnet.Pressekontakt:ØrstedSteffen KückCommunication & BrandingE-Mail: mailto:presse@orsted.deTel. 040 / 181 310 - 829Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133279/4820159OTS: Orsted Wind Power Germany GmbH