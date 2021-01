PSI liefert Leitsystemsoftware für Betriebsmanagementcenter der Amprion GmbH / PSIcontrol erfasst und verarbeitet Meldungen aus dem gesamten Netzgebiet

Um eine maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten, wird die PSI-Lösunghöchstverfügbar und geo-redundant an zwei Standorten aufgebaut. EinÜber-Kreuz-Betrieb ermöglicht den unterbrechungsfreien Einsatz des Leitsystemsauch bei Ausfall eines kompletten Standorts. Die Lösung befindet sich aktuell inder Umsetzung und wird Anfang 2022 in den produktiven Betrieb gehen.Die Amprion GmbH mit Sitz in Dortmund betreibt mit rund 2.000 Mitarbeitern anmehr als 30 weiteren Standorten ein 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz.Zudem übernimmt der Übertragungsnetzbetreiber übergreifende Aufgaben für dieVerbundnetze in Deutschland und Europa.Pressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: mailto:bmatejcek@psi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7891/4820487OTS: PSI AGISIN: DE000A0Z1JH9