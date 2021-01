Mainstay Medical meldet wichtige strategische Neueinstellungen zur Förderung seiner globalen kommerziellen Expansion

Mainstay Medical Holdings plc (“Mainstay” oder das “Unternehmen”) gab heute bekannt, dass im Rahmen seiner globalen Geschäftsstrategie neue Führungskräfte eingestellt wurden. Dazu gehören: Elias Tu als Vice President of U.S. Sales, Derek Matteo als Vice President of Marketing, James Knibbs als Vice President of UK, Ireland, and Australia, Boris Deutschmann als Country Manager für Deutschland, Chip Moebus als Vice President of Reimbursement and Market Access, Richard Herman als Vice President of Operations sowie Celia Reyes als Vice President of Human Resources.

“Wir demonstrieren weiterhin den klinischen Nutzen von ReActiv8 für die Patienten und bereiten uns darauf vor, die Verfügbarkeit dieser überzeugenden Therapie auf mehrere Länder auszuweiten. Jede dieser Personen bringt unglaubliche Führungsqualitäten und Erfahrungen ein, mit denen sie dazu beitragen werden, unsere kaufmännischen Kompetenzen zu entwickeln, auf unseren bestehenden Märkten zu expandieren und in den USA an den Start zu gehen”, kommentierte Mainstay-CEO Jason Hannon. “Jede von ihnen hat Erfahrung darin, bahnbrechende neue Technologien auf den Markt zu bringen, und wird uns dabei helfen, ReActiv8 für Patienten, die an mechanischen chronischen Kreuzschmerzen leiden, und für die behandelnden Ärzte bereitzustellen. Gemeinsam ergänzen sie die starke Führungsmannschaft, die wir bereits haben, und werden sich die langjährige klinische und wissenschaftliche Führungsrolle zunutze machen, die wir uns erarbeitet haben.”

Lebensläufe der neu Berufenen:

Vor seiner neuen Aufgabe bei Mainstay war Elias Tu Global Commercial Leader im Bereich Neurologie bei Philips Healthcare. Er verfügt ferner über mehr als 13 Jahre Vertriebserfahrung bei LivaNova, einem Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf Geräte für die Herzchirurgie und Neuromodulation spezialisiert hat. Von 2016 bis 2019 war Herr Tu Vice President of Sales für Neuromodulation in Nordamerika bei LivaNova und erzielte dort einen Jahresumsatz von 350 Millionen US-Dollar.

Seit 2008 leitete Derek Matteo verschiedene Teams in den Bereichen Global Marketing und Global Commercial Development in der Orthopädie und Wirbelsäulenmedizin. Zuletzt war er bei NuVasive als Vice President of Global Technology Commercialization tätig, wo er Innovationen in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Australien und in ganz Asien vorantrieb.

James Knibbs bringt umfangreiche Erfahrung in der Vertriebsleitung bei implantierbaren Geräten mit. Er war Territory Sales Manager bei Stryker Instruments und bekleidete danach über etwa neun Jahre verschiedene Positionen bei Nevro. Bei Nevro stieg er vom Business Development Manager für den Norden des Vereinigten Königreichs zum UK Country Manager auf und schloss seine Zeit dort als Senior Area Director für Westeuropa ab.