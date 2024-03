Doch zwischen den Dividenden-Aktien bestehen große Qualitätsunterschiede. Dies wird bei einer genauen Analyse der Geschäftsentwicklungen und Bilanzen einzelner Unternehmen deutlich. So sind verschiedene Firmen mit hoher Dividenden-Ausschüttung zum Teil überschuldet oder sehr krisenanfällig.

Dividenden-Aktien und -Aktienfonds bieten eine Möglichkeit, über Investitionen an der Börse regelmäßige Ausschüttungen zu beziehen.

Dividenden-Aristokraten hingegen müssen in einem Zeitraum von mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren ihre Ausschüttung erhöht haben. Dies ist langfristig nur möglich, wenn auch die Gewinne stetig wachsen. Hinzu kommt, dass sich die Aktienkurse der Dividenden-Aristokraten im Vergleich zu Unternehmen mit geringer Qualität meist deutlich kontinuierlicher und stärker entwickeln.

Dividenden-Aristokraten

Ein gutes Beispiel dafür ist die Novartis-Aktie. Der Schweizer Pharmakonzern schüttet seit mittlerweile 27 Jahren ununterbrochen stetig steigende Dividenden aus, während TUI zwischenzeitlich zwar eine hohe Dividendenrendite auswies, diese aber in Krisen wie zuletzt ganz streichen musste.

Wertentwicklung der Novartis- (grün) und TUI-Aktie (gelb) im Zehnjahresvergleich (Stand: 12.03.2024)

Darüber hinaus stellen Pharmaka Güter des täglichen Bedarfs dar, auf die Patienten auch in Krisenjahren angewiesen sind. Zuletzt schüttete Novartis eine Dividende in Höhe von 3,30 Schweizer Franken je Aktie aus, was zum aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 3,77 Prozent entspricht (12.03.2024).

Ein zweiter Dividenden-Aristokrat mit weiterhin hoher Ausschüttung ist der französische Pharmakonzern Sanofi. Er zahlt einmal jährlich im Juni eine Dividende. 2023 waren es 3,56 Euro je Aktie, was zu heutigen Kursen einer Dividendenrendite von 4,0 Prozent entspricht (12.03.2024).

Das Unternehmen konnte im Zeitraum 2017 bis 2023 Umsatz und Gewinn von 35.055 auf 43.070 Millionen Euro beziehungsweise von 3.791 auf 5.400 Millionen Euro steigern. Darüber hinaus verfügt es über eine solide Eigenkapitalquote von 58,8 Prozent.

Dividenden-Aktienfonds

Anleger, die hingegen mit wenig Kapital breit gestreut in Dividenden-Aktien investieren möchten, stehen entsprechende Fonds zur Verfügung.

Dazu gehört beispielsweise der Globale Aktien Dividende & Nachhaltigkeit, der neben einer im Vergleich zum breiten Markt stetigen Entwicklung auch regelmäßige Dividenden-Ausschüttungen bietet. Im April 2024 waren es 2,70 Euro je Anteil, was einer Ausschüttungsrendite von 1,73 Prozent entspricht (12.03.2024).

Er investiert weltweit breit gestreut in Aktien aus Industrienationen mit relativ geringer Volatilität und hohem Dividendenertrag wie Munich Re, Linde oder Microsoft. Der Aktienfonds berücksichtigt zudem ESG-Kriterien bei der Einzeltitelauswahl und wird derzeit von der Ratingagentur Morningstar mit fünf von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet.

FondsDISCOUNT.de bietet Anlegern die Möglichkeit, den Globale Aktien Dividende & Nachhaltigkeit bereits ab einer Mindestanlagesumme von 250 Euro ohne Ausgabeaufschlag zu handeln. Darüber hinaus können Sie hier die jüngsten Berichte herunterladen und einen Chartvergleich durchführen.

Ein zweiter erfolgreicher Dividenden-Aktienfonds ist der JPM Emerging Markets Dividend. Er investiert breit gestreut, ausschließlich in Dividendenwerte aus den Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien und schüttete im vergangenen Jahr (2023) 3,10 Euro je Anteil aus. Daraus ergibt sich aktuell eine Ausschüttungsrendite von 3,0 Prozent (12.03.2024).

Der JPM Emerging Markets Dividend ist über FondsDISCOUNT.de ebenfalls ab 250 Euro ohne Ausgabeaufschlag handelbar und gehört nach Morningstar aktuell zu den besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe.

Fazit

Dividenden-Aristokraten und -Aktienfonds schütten regelmäßig meist stetig steigende Erträge aus und bieten zudem die Möglichkeit, von der Kursentwicklung zu profitieren. Aktienfonds sind zudem ab kleinen Beträgen besparbar und streuen breit.

