US-Anleihen legen zu - Corona-Pandemie belastet den Aktienmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag Gewinne verzeichnet. Händler nannten die verhaltene Aktienmarktstimmung als Grund für die erhöhte Nachfrage nach sicheren Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,24 Prozent auf 137,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sank im Gegenzug auf 1,04 Prozent.

An den Aktienmärkten belasteten vor allem die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die Furcht vor Mutationen des Corona-Virus, starke Corona-Beschränkungen in vielen Ländern und Probleme bei Impfstofflieferungen dämpften die Stimmung. Daneben teilte der US-Pharmariese Merck & Co mit, sein Corona-Impfstoffprogramm einzustellen.

Schwache Konjunkturdaten aus Europa schlugen ebenfalls auf die Aktienmarktstimmung: Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, trübte sich zum Jahresstart spürbar ein. Der konjunkturelle Jahresstart dürfte damit sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone schwach ausfallen. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaftsleistung wegen der Corona-Beschränkungen abermals fällt./la/he