Versorgungsvereinbarung für 6.000 Wohnungen verlängert

Wohnungsgesellschaften in Köthen setzen weiterhin

auf TV und schnelles Internet von Tele Columbus



Berlin, 26. Januar 2021. Die Tele Columbus AG, einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, ist für die Wohnungswirtschaft in Köthen/Anhalt auch weiterhin der Partner für die Versorgung mit Fernsehen, Internet und Telefon per Kabel. Die langjährig bestehende Vereinbarung über die Anbindung von rund 6.000 Wohnungen ist jetzt verlängert worden und sieht einen weiteren Ausbau des leistungsfähigen Glasfasernetzes vor.



Tele Columbus bietet den Mietern der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH und der Köthener Wohnstätten eG eine umfassende TV-Programmauswahl, bei der künftig trotz unverändertem Grundpreis viele weitere HD-Programme bereits im Basisanschluss enthalten sind, sowie Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s. Um die leistungsfähigen Glasfaserleiterleitungen direkt an zusätzliche Gebäude heranzuführen, baut Tele Columbus sein Glasfasernetz in Köthen weiter aus. Zudem wird die gesamte in den Liegenschaften installierte Netztechnik auf den neuesten Stand gebracht. Bauarbeiten innerhalb der Wohnungen sind dafür aber nicht erforderlich.

