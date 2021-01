KEPLER CHEUVREUX belässt Siemens Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Energy von 28 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Siemens-Ableger sei auf einem guten Weg für höhere Ambitionen, schrieb Analyst Douglas Lindahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach Eckdaten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben