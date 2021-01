windeln.de baut die Aktivitäten in China aus. Man habe einen Online-Shop auf der chinesischen One-Stop-Shopping-Plattform JD.com eröffnet, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. „Mit diesem zusätzlichen Vertriebskanal möchte windeln.de neue chinesische Kunden ansprechen und den Umsatz steigern. Die Plattform JD.com ermöglicht Zugang zu mehr als 400 Millionen Kunden”, so windeln.de.Die zum Verkauf stehenden Produkte liefere ...